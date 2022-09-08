Оспу обезьян второй раз обнаружили на Северо-Западе

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Второй случай заболевания оспой обезьян диагностирован у пациента, вернувшегося из Европы в Россию.

Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург.

«Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в инфекционную больницу», — рассказали в ведомстве.

Сообщают также, что жизни заразившегося опасным заболеванием ничего не угрожает.

По словам сотрудников Роспотребнадзора, распространение инфекции было приостановлено. Для этого под наблюдение взяты все, с кем контактировал заболевший.

Ранее заболевание было обнаружено 12 июля в Санкт-Петербурге. Заразившемся оказался мужчина, вернувшийся в культурную столицу из Португалии. Одним из симптомов заболевания была сыпь. Заболевание мужчина перенёс в лёгкой форме и через 10 дней был отправлен домой.

Помимо сыпи у заразившихся отмечается высокая температура, общее недомогание и увеличение лимфатических узлов. На данный момент обнаружено около 55 000 случаев заражения этой разновидностью оспы .