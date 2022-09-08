Зона карантина установлена в Псковской области на площади 28 гектаров

В Псковской области на территории Псковского района установлена зона карантина площадью в 28 гектар. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

По результатам проверки почвы в ФГБУ «Ленинградская МВЛ» были обнаружены цисты золотистой картофельной нематоды с жизнеспособными личинками.

«В связи с этим, на данном земельном участке Приказом Управления Россельхознадзора установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим - очаг – 27 га, буферная зона – 1 га», - объяснили в ведомстве.