Автобус №17 в Пскове стал интерактивным музеем

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В рамках регионального проекта "Культурная дорога" городской автобус №17 был преобразован в настоящий «музей на колёсах». Об этом стало известно из Telegram-канала «Псковского агентва информации».

Целью данного проекта является повышение интереса пассажиров к культурному наследию региона и увеличение роли общественного транспорта в жизни людей.

Внешний и внутренний вид автобуса подвергся изменениям. Внутри транспортного средства установили информационные экраны, благодаря которым пассажиры смогут узнать о достопримечательностях региона, об удивительной флоре и фауне Псковской области, а также о людях, которые внесли вкода в развитие Псковщины.

Данный проект был разработан Денисом Жгуновым, окончившим Псковский многопрофильный лицей №8. На данный момент Денис является студентом факультета политологии в СпбГУ.

Проект был представлен на всероссийском конкурсе «Большая перемена 2021» по направлению «Расскажи о главном». В 2022 году его удалось реализовать в Пскове