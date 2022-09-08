Подрядчик ликвидирует пень из-под тротуара на Коммунальной улице в Пскове

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Подрядчик начнет исправление дефектов на пешеходных частях Коммунальной улицы в Пскове со следующей недели. Также внимание уделят пню рядом с остановкой. Об этом сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Проезд на улице Кузбасской Дивизии тоже не обойдут стороной. «В качестве «скорой помощи» сделаем подсыпку. Часть участка - «неразграничка». Подумаем, по какой программе можно привести её в порядок», - поделился Борис Елкин.

Помимо этого, во дворе Кузбасской Дивизии скоро поставят детскую площадку. В Telegram-канале дополнили, что «благодаря Губернатору 38 дворов получили в этом году новые комплексы для малышей». А также он рассказал, что рядом строится новый спортивный комплекс, и имеются другие планы по улучшению этой части города.

По словам Бориса Елкина, предложение по корректировке безопасности улицы Киселева обсудят на комиссии по безопасности дорожного движения.