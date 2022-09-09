Пскович обнаружил лису на Рижском проспекте

Фото: Юрий Петров

Вечером, 8 сентября, житель Пскова сфотографировал лису в центре города. Животное было замечено на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького. Об этом пскович сообщает в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Кто потерял лису на четырёх углах?» — так подписал свое фото местный житель.

Пользователи сети начали высказывать предположения по поводу неожиданного появления дикого животного в пределах города. Многие считают, что лиса пришла с территории «Радиозавода», который находится недалеко от центра.

Жители города настоятельно рекомендуют не трогать животное и не подходить к нему близко. Комментаторы предполагают, что животное, которое подошло так близко к людям, может быть больным.