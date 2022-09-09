Псков активнее других регионов планирует голосовать дистанционно

Фото: Великолукская правда

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пользуется особой популярностью среди жителей Пскова, об этом сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ председатель Избирательной комиссии области Игорь Сопов.

Оказалось, что Псковская область лидирует в списке регионов, которые собираются провести голосование в дистанционном формате.

Напомним, что помимо Псковской области в 2022 году ДЭГ будет использоваться в Томской, Новгородской, Ярославской, Курской, Калужской и Калининградской областях.

Также дистанционное голосование может затронуть некоторые районы столицы.

В этом году в сентябре жители города смогут не посещать избирательные участки, а проголосовать из дома.

Проблем с проведением выборов электронно у региона нет, также отметил Сопов.