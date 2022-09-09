Семье погибшего в ходе СВО великолучанина Павла Казакова вручили Орден Мужества

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Семье из Великих Лук вручили Орден Мужества, посмертно присвоенный погибшему во время специальной военной операции Павлу Казакову. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Семье героически погибшего великолучанина вручили памятную награду в администрации города. Поддержать родственников погибшего вызвались представители исполнительной и законодательной власти, в том числе военный комиссар города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Руслан Сукманов.

«Ефрейтор контрактной службы Павел Сергеевич Казаков удостоен высокой государственной награды за мужество, отвагу и героизм. Соответствующий указ президент России Владимир Владимирович Путин подписал 5 июля 2022 года», — отметил Николай Козловский.

Вручить награду родителям, воспитавших героя и защитника Отечества прибыл представитель части, в которой служил Павел Казаков — гвардии майор Владислав Бобылев.