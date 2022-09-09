Отопление в домах Пскова может появиться раньше срока

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Псковские тепловые сети готовы отапливать жилые дома. На данный момент тепло постепенно приходит в учреждения дошкольного и школьного образования, а также во все учреждения здравоохранения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Подключение жилого фонда планируется начать раньше 19 сентября. Окончательное решение будет приниматься Администрацией города в зависимости от погодных условий.

Ранее мы сообщали, что до 14 сентября в Пскове планируется провести подготовку к отопительному сезону. Температурный антирекорд зафиксировали в Пскове 9 сентября, стало известно, сколько продлятся ночные заморозки.