Трехдневное голосование началось в Псковской области

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Голосование в течение трех дней будет проходить в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале облизбиркома.

На участках избирателей в восемь часов утра каждого дня будет звучать гимн России.

Напомним, что голосование в этом году будет проходить 9, 10, 11 сентября. Жители области смогут проголосовать на избирательных участках до 20:00.

Ожидается, что 474 984 избирателя смогут проголосовать в Псковской области. Для 5375 молодых людей, только достигших совершеннолетия, это будет первое голосование.

Члены комиссии подготовили 523 избирательных участка в регионе.

В этом году будут избираться главы Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского и Плюсского районов. А также будут замещаться депутаты в 372 мандата.

Напомним, ранее мы писали, что в Псковской области впервые проводится электронное голосование.