На «Электроне» построят стадион в 3 тысячи квадратных метров

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На стадионе «Электрон» началось строительство нового стадиона на 3 тысячи кв.м. Об этом сообщает глава администрации Пскова Борис Елкин.

«В этом году благодаря программе «Газпром - детям» в Пскове откроется три спортивных комплекса. Две площадки уже готовы. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым осмотрели новые объекты», – пишет Борис Елкин.

Ещё один спортивный комплекс построен у школы-интрната на Советской Армии. Однако, кроме воспитанников школы, занятия спортом здесь доступны и для местных жителей.

Также по проекту у 3-й школы в Овсище появилась хоккейная коробка. Здесь можно заниматься не только хоккеем, но и футболом, волейболом и баскетболом.