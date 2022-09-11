«Ночь выборов – 2022» стартовала в Псковской области на площадке Псковского агенства информации

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Всероссийский политический онлайн-марафон «Ночь выборов – 2022» 11 сентября в Псковской области проходит на площадке Псковского агенства информации в областном центре на улице Ленина, № 6а.

В Медиацентре регионального госмедиахолдинга прибыли представители правительства Псковской области и администрации Пскова, лидеры местных отделений политических партий, депутаты и кандидаты, члены Избирательной комиссии региона, эксперты, общественные наблюдатели и СМИ.

В прямом эфире ожидаются выступления кандидатов на посты глав районов, главы Великих Лук Николай Козловский, директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова, а также экспертов из других регионов.

Псковичи могут наблюдать за ходом марафона в режиме онлайн с 21:00 до 23:00 на сайте ПАИ, в сообществе социальной сети «ВКонтакте», также эфир доступен телезрителям на канале «Первый Псковский».