Владимир Путин поздравил островичку Нину Николаеву с 90-летием

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11 сентября празднует 90-летний юбилей старейшая жительница Горайской волости Островского района Нина Николаева. Об этом сообщает газета «Островские вести».

По случаю юбилея глава сельского поселения Горайской волости Анатолий Цыганков вручил островичке поздравление от президента РФ Владимира Путина.

Юбиляршу поздравила администрация Островского района и подарила Нине Николаевой тёплое одеяло. Участковый социальный работник Центра социального обслуживания района Ольга Киселёва также присоединилась к поздравлениям.