Названы победители ДЭГ на выборах в Псковскую городскую Думу

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Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования отчиталась об итогах выборов 11 сентября 2022 года. Протокол с результатами опубликован на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

На выборах в органы местного самоуправления Псковской области за три дня, с 9 по 11 сентября, приняли участие 128 995 избирателей из 466 312. Явка составила 27,7%.

В округе №1 в лидеры вышел Юрий Бурлин (297 голосов), в округе №2 – Алеся Михачева (255 голосов), в округе №3 – Иван Мешков (290 голосов), в округе №4 – Сергей Гаврилов(237 голосов), в округе №5 – Наталья Мельникова (352 голоса), в округе №6 – Евгений Васильев (328 голосов), в округе №7 – Ольга Федорова (493 голоса), в округе №8 – Наталья Юрченко (436 голосов), в округе №9 – Юлия Пожидаева (365 голосов), в округе №10 – Любовь Николаева (499 голосов), в округе №11 – Константин Болотин (544 голоса), в округе №12 – Григорий Стороненков (608 голосов), в округе №13 – Галина Неваленная (318 голосов), в округе №15 – Денис Иванов (328 голосов).

На выборах в Псковскую гордуму по единому округу абсолютным лидером рейтинга стала партия «Единая Россия» с 5 998 голосами избирателей. Второе место досталось КПРФ (1 153 голоса), третье место заняла Партия пенсионеров (862 голоса). С небольшим отрывом на четвертом месте оказалась ЛДПР (841 голос). Пятерку лидеров закрывает партия «Справедливая Россия – за правду» (771 голос). Партия «Яблоко» встала на шестое место (743 голоса).