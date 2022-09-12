Жители Псковской более 500 раз вызывали социальное такси за полгода

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Более полутысячи обращений за услугами социального такси зафиксировали в Псковской области. Об этом заявила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева 12 сентября в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Напомним, две машины социальной помощи работают в Пскове и Великих Луках. Такси оснащены всеми необходимыми приспособлениями для комфортной поездки граждан с ограниченными возможностями: креслом-коляской, костылями, гидравлическим подъемником.

Необходимо позвонить в центр социальной поддержки, чтобы воспользоваться услугами социального такси. По словам Ольги Евстигнеевой, такая услуга очень востребована. Центр социальной поддержки зафиксировал более 500 обращений.

Проезд инвалидов и участников ВОВ осуществляется бесплатно в «Яндекс.Такси» в Пскове и Великих Луках. Чтобы заказать поездку, достаточно позвонить в центр социальной помощи.

Основная задача данного такси: транспортировка маломобильных граждан в пределах области. Граждане, не имеющие возможности передвигаться самостоятельно, могут рассчитывать на поддержку в центре социальной помощи.