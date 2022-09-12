2,5 млн человек стали пассажирами скоростной «Ласточки» Петербург – Псковская область

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За четыре года существования скоростных поездов «Ласточка» более 2,5 пассажиров ездили маршрутом Санкт-Петербург — Псков и Печоры. Об этом в эфире программы «Тема недели» сообщил ведущий Александр Машкарин со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Поезда «Ласточка» с августа 2018 года соединяют Псковскую область с северной столицей. Летом 2022 года скоростные поезда перевезли между Санкт-Петербургом, Псковом и Печорами 229 тысяч человек. Это превысило показатели 2021 года на 13,7%.

Авторскую программу «Тема недели» с Александром Машкариным можно посмотреть на телеканале «Первый Псковский».