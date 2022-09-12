В Усвятском районе появилась спортивная площадка для ГТО

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В деревне Церковище Усвятского района была установлена спортплощадка для проведения физкультурно-спортивного мероприятия «Готов к труду и обороны». Об этом сообщается на сайте официального портала государственных органов Псковской области.

Финансирование объекта производилось из средств муниципалитета. Необходимое оборудование было закуплено по федеральному проекту «Спорт — норма жизни».

Данный проект является частью национального проекта «Демография». На появление в районе спортплощадки из консолидированного бюджета выделили более 3 миллионов рублей.

Объект оснащён турниками и уличными тренажерами. Кроме того, по периметру проложено прорезиненное покрытие и нанесена разметка.

Инфраструктура Псковской области будет оснащаться новыми объектами для проведения спортивных мероприятий в рамках реализации федерального проекты «Спорт — норма жизни».