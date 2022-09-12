Новое слово в сервисном обслуживании: Tele2 показала первый цифровой салон связи

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Цифровая точка продаж российского мобильного оператора Tele2 открылась в Пскове на улице Завеличенской, 23. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Современный салон связи доступен на первом этаже торгового центра Fjord Plaza. Компания предлагает посетителю цифровой сервис и открытое, лишенное барьеров общение. На цифровой витрине клиенты самостоятельно могут проверить карту зоны покрытия Tele2, выбрать номер, сменить тариф или оставить заявку на перенос своего номера. Оператор также избавился от бумажных ценников, заменив их на электронные, а рекламные баннеры сменил мультимедийный дисплей.

Помимо обновления салонов Tele2 также развивает цифровые каналы продаж. За 8 месяцев 2022 года псковичи стали приобретать SIM-карты в интернет-магазине в 2 раза чаще, чем в прошлом году. Tele2 расширила сервис доставки в районах области: она теперь доступна не только в Пскове, но и в 23 населенных пунктах региона.

В 2021 году Tele2 увеличила инфраструктуру 4G-сети в Псковской области на 20%. Инвестировали в развитие зоны охвата и емкости сети как в жилых кварталах крупных городов, так и в районах. В этом году компания построила новые базовые станции в деревнях Плессы, Шилово, Жадрицы, Стехново, Дубровы, Руново, Макушино, Погорелка, Лещихино, Ротово, Кошелевицы и Линово. Строительство в отделённых населенных пунктах велось в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Оперативно отслеживать улучшения качества связи клиенты оператора могут на специальном сайте.

Сергей Мартынов, директор псковского филиала Tele2:

«Устойчивость бизнеса напрямую зависит от счастья клиента. Tele2 уже несколько лет лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. Удобные тарифы с лучшим соотношением цены и качества, надежная связь и отличное обслуживание – вот те точки опоры бизнеса, которые позволяют нам оставаться любимым оператором для своих клиентов».