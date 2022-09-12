Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
12 сентября 2022 13:34

18-летний юноша умер в центре Пскова

Источник:kp.ru

12 сентября на винтовой лестнице Ольгинского моста в Пскове найден 18-летнего молодого человека без признаков жизни. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В 15:11 поступило сообщение в УМВД России по Псковской области о том, что лежит на лестнице мужчина на вид 18 лет. На место выехали сотрудники полиции», – об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия дежурит скорая медицинская помощь и сотрудники правоохранительных ведомств. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.