В ПсковГУ подтвердили смерть студента на Ольгинском мосту во время занятий

12 сентября на лестнице Ольгинского моста в Пскове скончался 18-летний юноша. Смерть студента подтвердили в Псковском государственном университете, пишет Telegram-канал «Псковское агентство информации».

Источник сообщает, что после пары одному из студентов резко стало плохо. Сотрудники ПсковГУ незамедлительно вызвали скорую помощь.

Молодой человек скончался до приезда медиков. Они констатировали смерть юноши.

«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным», – обратилась руководство ПсковГУ.

Ранее мы сообщали, что на месте несчастного случая работают сотрудники полиции, они первые узнали о смерти юноши. В настоящее время причина произошедшего устанавливается.