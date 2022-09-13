Больница в Великих Луках закупила новое оборудование

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Великолукская межрайонная больница приобрела новое гинекологическое кресло и кольпоскоп. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

В 2021 году в Псковской области стартовала программа по модернизации первичного звена здравоохранения. Данный проект будет действовать в течение 5 лет. Именно согласно этой программе, закупка нового оборудования для учреждений здравоохранения в районах станет более доступной.

Напомним, в 2021 году по поручению президента новое дорогое оборудование было закуплено в перинатальный центр в городе Пскове для спасения младенцев.