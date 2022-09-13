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В городе Опочка Псковской области сотрудникам Росгвардии удалось спасти жизнь 20-летнему парню. Об этом сообщает территориальный орган Росгвардии.

Вечером в отдел вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что, находясь на крыше многоэтажного дома, молодой человек сбросил предсмертную записку.

Сотрудники Росгвардии выехали на место происшествия. Александру Виноградову, прапорщику полиции удалось отвлечь юношу, в то время старший сержант полиции Иван Коржаков оттолкнул парня в безопасное место.

Молодой человек был незамедлительно передан в руки сотрудников медицинского учреждения.