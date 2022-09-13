График движения «Ласточек» Псков–Санкт-Петербург будет изменен в октябре

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«Ласточка», следующая из Пскова в Санкт-Петербург изменит свое расписание в октябре. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству в Псковской области.

Изменения произойдут из-за дорожных работ, ведущихся под Лугой.

Отмена «Ласточек» произойдёт:

8,15 октября — №816 Псков-Санкт-Петербург

14,21 октября — №815 Санкт-Петербург - Псков

9,16 октября — №812 Печоры/Псков-Санкт-Петербург

Изменение в расписании «Ласточек» произойдёт с 10 октября:

10,17 октября — №816 Псков-Санкт-Петербург. Отправление в 20:35, прибытие в 1:49.

С 10 октября — №812 Печоры/Псков-Санкт-Петербург. Отправление 17:22, прибытие в 23:02.

№811 Санкт-Петербург-Псков. Отправление в 20:20, прибытие в 1:20.

№810 Псков-Санкт-Петербург. Отправление в 4:45, прибытие в 9:30.

№809 Санкт-Петербург-Псков. Отправление 6:55, прибытие в 12:03.

№814 Псков-Санкт-Петербург. Отправление в 11:20, прибытие в 16:13.

№813 Санкт-Петербург-Псков. Отправление в 13:40, прибытие в 18:42.