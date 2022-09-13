Опубликован список адресов в Пскове, где отопление может быть включено с опозданием

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В некоторых жилых домах и соцучреждениях отопительный сезон может начаться позднее запланированных сроков. Об этом оповестили Псковские тепловые сети в официальной группе «Вконтакте».

Сотрудники теплосетей опасаются, что некоторые жилые дома ТСЖ, ЖСК не готовы к отопительному сезону. В частности, из-за отсутствия договоров на техническое обслуживание со специализированными организациями, которые занимаются подготовкой к подаче тепла самостоятельно.

Данная проблема может коснуться не только жилых домов, но и некоторых соцучреждений. При отсутствии необходимой подготовки, подача тепла будет затруднена, сообщают в организации.

К объектам здравоохранения, рискующим остаться без тепла в установленные сроки, относятся Центр лечебной педагогики ( улица Стахановская, дом 12, улица Бастионная, дом 6, улица Заводская, дом 2, улица Карла Маркса, дом 42)

Стоматологическая поликлиника ( Сиреневый бульвар, дом 9)

ГБУЗ «Псковская областная инфекционная клиническая больница» (улица Красноармейская, дом 18)

Список жилых домов ЖСК и ТСЖ:

Ленинградское шоссе, дом 65;

Улица Космическая, дом 12;

Переулок Олега Зобова, дом 3А;

Рижский проспект, дом 5А;

Переулок Дружбы, дом 1/6, дом 2/4, дом 3, дом 5;

Улица Малясова, дом 5;

Улица Лепешинского, дом 14, дом 16А;

Улица Конная, дом 12;

Улица Труда, дом 55;

Улица Новосёлов, дом 5А;

Улица Петровская, дом 6;

Улица Юности, дом 5;

Военный городок - 3, дом 130.

Управляющие организации, к которым относятся жилые дома:

ООО «ЖЭУ 16» (улица Герцена, дом 10)

МП в городе Пскове «Лифтмонтажсервис»

( Улица Конная, дом 28; улица Космическая, дом 11, дом 14, дом 13; Переулок Дружбы, дом 6/13, дом 4; улица Госпитальная, дом 14; улица Максима Горького, дом 51; улица Конная, дом 30; улица Яна Райниса, дом 50, дом 52, дом 48; улица Металлистов, дом 5; улица Льва Толстого, дом 28;);

ООО УО «Седьмой район» ( улица Лепешинского, дом 12);

ООО «Тетра» (улица Карла Маркса, дом 8)

Если ваш дом оказался в данном списке, требуется как можно скорее обратиться в ЖСК, ТСЖ или в вашу Управляющую компанию, чтобы вопрос с подготовкой к отопительному сезону решился как можно скорее. Такие рекомендации дают жителям города сотрудники теплосетей.