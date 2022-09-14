Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
14 сентября 2022 8:12

Пострадавшие в автокатастрофе в Опочецком районе 12 сентября не были госпитализированы в Москву

Источник:kp.ru
.

.

12 сентября в ряде федеральных СМИ было объявлено об экстренной госпитализации в медучреждения Московской области пострадавших в ходе автокатастрофы в Опочецком районе Псковской области. Информация не нашла подтверждения, об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранения Псковской области

После громкой автокатастрофы 12 сентября в Опочецком районе двое человек скончались на месте, а 12 – были осмотрены на месте и госпитализированы в медучреждения Псковской области.

Четыре пациента получили различные травмы, один пациент направлен в ГБУЗ ПО «ДОКБ» с ушибами мягких тканей. Оставшиеся 7 пациентов направлены на амбулаторное лечение.

«За пределы области никто направлен не был», – заключили в пресс-службе профильного комитета.

Страшные подробности аварии «Комсомольской правде в Пскове» рассказали очевидцы.