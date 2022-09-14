Пострадавшие в автокатастрофе в Опочецком районе 12 сентября не были госпитализированы в Москву

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12 сентября в ряде федеральных СМИ было объявлено об экстренной госпитализации в медучреждения Московской области пострадавших в ходе автокатастрофы в Опочецком районе Псковской области. Информация не нашла подтверждения, об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранения Псковской области

После громкой автокатастрофы 12 сентября в Опочецком районе двое человек скончались на месте, а 12 – были осмотрены на месте и госпитализированы в медучреждения Псковской области.

Четыре пациента получили различные травмы, один пациент направлен в ГБУЗ ПО «ДОКБ» с ушибами мягких тканей. Оставшиеся 7 пациентов направлены на амбулаторное лечение.

«За пределы области никто направлен не был», – заключили в пресс-службе профильного комитета.

Страшные подробности аварии «Комсомольской правде в Пскове» рассказали очевидцы.