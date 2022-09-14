В Пскове ребенок увернулся от авто за секунды до того, как оно врезалось в столб

Фото из чата группы «Микрорайон "Звездный" - Псков»

В Пскове в районе Запсковье произошло ДТП в которой мог пострадать ребенок. Об этом сообщила очевидец в чате группы «Микрорайон "Звездный" - Псков».

Авария произошла вечером на улице Инженерной, напротив дома 108/62. Водитель за рулем на Lada Largus не справился с управлением на пешеходном переходе.

«Ребенок успел перейти дорогу за 3 сек, до того как машина снесла светофор. А потом скрылась также быстро, как и появилась. Жесть, а он же стоял и думал остаться на этом островке подождать следующего зеленого», – написали псковичи.