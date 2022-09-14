Многодетная мать погибла за рулем «Шкоды» в ДТП с микроавтобусом под Псковом 12 сентября

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Стала известна личность погибшей в автокатастрофе с микроавтобусом 12 сентября женщины за рулем автомобиля Skoda Octavia. 35-летняя погибшая была матерью троих детей. С просьбой помочь в восстановлении гибели женщины к псковичам обратилась ее подруга. Свой пост она разместила в сообществе «Инцидент Псков» в социальной сети ВКонтакте.

«В данном ДТП погибла моя подруга, все кто хоть как то может прояснить детали последних минут жизни прошу выйти со мной на связь. Может у кого-то есть видео с регистратора, прошу помощи так как трое деток остались без мамы...», – написала женщина.

Напомним, страшное ДТП произошло 12 сентября около 7:10 утра. По предварительным данным, погибшая водитель автомобиля Skoda Octavia выехала на встречную полосу, где произошло смертельное лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz. Скончался и ее 40-летний пассажир. В микроавтобусе оказалось 12 пострадавших. После столкновения автомобили загорелись.