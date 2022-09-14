В туре по Золотому кольцу приняла участие делегация учащихся Псковской области

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Подростки от 10 до 17 лет из Псковской области стали участниками культурно-просветительской программы «Золотое кольцо. Пётр I». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковской области.

Данное путешествие стало доступно благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

В делегацию вошли 40 человек. Учащиеся школ Псковской области, ученики Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и областной школы одарённых детей «Камертон».

Тур по Золотому кольцу рассчитан на 4 дня, за это время подростки посетят Переяславль-Залесский, Ярославль, Сергиев посад, Ростов Великий и Москву. В путешествии молодёжь сможет прикоснуться к русской истории и культуре, посетить известные достопримечательности, театральные спектакли, художественные выставки и музеи.

Проект «Золотое кольцо. Пётр I» направлен на увеличение культурно-исторического просвещения среди молодёжи.