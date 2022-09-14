Картины русских живописцев появятся на фасадах псковских домов

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Шедевры картинной областной галереи скоро окажутся на торцах городских зданий в виде красочных граффити. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного правительства.

Работы Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Валерия Ватенина, Бориса Неменского, Бориса Григорьева, Петра Оссовского и других известных художников украсят дома на Завеличье, Запсковье и в районе улицы Советской Армии.

По QR-кода, размещенному рядом с названием и автором картины, жители и гости города смогут получить более подробную информацию об объекте и скачать аудиогид.

Авторы проекта считают, что он будет способствовать повышению интереса к культуре России и развитию музейного туризма.

Напомним, в этом году Псков принял участие в фестивале «Плеск», в рамках которого был создан туристический маршрут по граффити с изображением картин.