Из-за ярмарки в Великих Луках изменится движение транспорта

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Некоторые улицы в Великих Луках перекроют в период проведения ярмарки. Об этом сообщается в пресс-службе городской администрации.

Площадь Ленина будет закрыта для транспорта с 19:00 23 сентября до 16:00 следующего дня.

Также 24 сентября с 6:00 до 16:00 движение по улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта и улица Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской будет приостановлено.

С 19:00 23 сентября по 16:00 следующего дня набережная Лейтенанта Шмидта будет закрыта для траспорта.

Водители смогут планировать объезд перекрытых участков по улицам Пионерской, Пушкина, Комсомольской, а также по проспекту Ленина и Октябрьскому проспекту.

Ярмарка будет работать 24 сентября с 8:00 до 15:00