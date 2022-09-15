В Великолукском районе произвели ремонт сельского Дома культуры

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Переслегинский сельский Дом культуры отремонтировали в Великолукском районе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительсива региона.

Ремонт был осуществлён благодаря национальному проекту «Культура». В сельском Доме культуры полностью заменили системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, поставили новые окна, установили пожарную сигнализацию.

Помимо этих работ, в учреждении были проведены ремонтные работы в актовом и тренажёрном залах и в самих классах для учёбы.

Переслегинский Дом культуры вновь готов принимать посетителей. На ремонт учреждения потратили 13 миллионов рублей.

Екатерина Тимохина, сотрудник Переслегинского сельского дома культуры утверждает, что местные жители очень ждали капремонта учреждения. Теперь, в отремонтированное здание поступит тепло, а благодаря внутреннему ремонту, в учреждении будет приятно находиться.

«Радует отремонтированный актовый зал, где установлено новое звуковое оборудование. Это позволит проводить мероприятия на более высоком уровне», — отметила Екатерина Тимохина.

В 14:00 16 сентября Переслегинский Дом культуры торжественно откроет свои двери для посетителей.

«Мероприятие будет приурочено к празднованию 95-й годовщине со дня образования Великолукского района», — сообщили в правительстве региона.