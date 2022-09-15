В Печорском районе 17 сентября из-за соревнований будет приостановлено движение транспорта

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17 сентября 2022 года из-за соревнований по велосипедому спорту в Печорском районе движение на некоторых участках будет прекращено. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В период с 11:00 до 15:00 движение на участке км 4+000 - км 12+000 дороги регионального значения 58-ОП-Р3 58К-341, от автодороги Неелово—Кудина Гора—Печоры км 30+977 до деревни Новый Изборск будет прекращено. Данные меры приняты с целью обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований.

Псковской областная организация «Федерация велосипедного спорта» возьмёт на себя обязательства по временному прекращению движения на указанном участке.

Председатель организации: Карпенков Юрий Павлович. Контактный телефон: 89113941627.