Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2022 8:43

В великолукском приюте ввели карантин по бешенству

Источник:kp.ru
.

.

На территории «Общества защиты животных» в Великих Луках был введён карантин по бешенству. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Псковской области.

Чтобы не допустить распространения бешенства среди животных, были проведены ограничительные мероприятия. Данное заболевание может угрожать как домашним, так и диким особям.

На территории организации «Общество защиты животных», располагающейся на улице Гоголя, дом 8в в Великих Луках и на прилегающей территории, относящийся к эпизоотическому очагу, будут приняты все меры, препятствующие распространению заболевания.