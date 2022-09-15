В великолукском приюте ввели карантин по бешенству

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На территории «Общества защиты животных» в Великих Луках был введён карантин по бешенству. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Псковской области.

Чтобы не допустить распространения бешенства среди животных, были проведены ограничительные мероприятия. Данное заболевание может угрожать как домашним, так и диким особям.

На территории организации «Общество защиты животных», располагающейся на улице Гоголя, дом 8в в Великих Луках и на прилегающей территории, относящийся к эпизоотическому очагу, будут приняты все меры, препятствующие распространению заболевания.