Ночью над Псковом засняли полет метеора

9 сентября в ночном небе над Псковом местный житель заснял полет метеора. Камера Дамира Ковальчука, снимающая таймлапс ночного неба у оврага Жабоход у деревни Кусва, зафиксировала удивительное явление.

На одном из кадров нежданным гостем стал стремительный болид, который можно заметить только при внимательном просмотре. Можно ли назвать пролетевший над городом объект метеоритом, пскович рассказал редакции «Комсомольская правда в Пскове».

«На снимке зафиксирован болид, то есть яркий метеор. В момент падения по яркости не уступал Юпитеру. Метеорит должен достичь поверхности Земли, чтобы заслужить своё звание», – объясняет любитель астрономии.