Псковские таможенники изъяли 100 ампул с тестостероном на российско-латвийской границе

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Гражданин Украины был задержан псковскими таможенниками при попытке провезти сильнодействующие препараты на территорию России. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе Псковской таможни.

Инцидент произошёл на таможенном посту МАПП «Убылинка» на российско-латвийской границе. Незаконно ввозимым товаром оказались 100 ампул с тестостероном и более 3000 таблеток аналитического андрогенного стероида.

Гражданин умолчал о провозимом товаре и документов на препараты не имел. Сотрудники таможни отправили товар на экспертизу в ходе которой выяснилось, что препараты, перевозимые иностранцем, находятся в перечне сильнодействующих.

Общая масса таблеток превысила полкилограмма, а общая масса содержащегося в ампулах тестостерона составила более 900 грамм.

Товар изъяли сотрудники таможни. Гражданин Украины был заключён под стражу с возбуждением уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ.