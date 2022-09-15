На улице Ипподромной в Пскове прокладывают ливневую канализацию

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Масштабные работы по установлению новой ливневой канализации начались в Пскове на улице Ипподромной. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Усовершенствование ливневых систем необходимо было провести в районе Сиреневого бульвара уже давно. При сильных дождях система уже не справлялась с потоком воды, соответственно улица часто подтапливалась.

Новая система будет состоять из трех подземных 150-кубовых ёмкостей, необходимых для правильного распределения водного потока. Также в системе будут установлены новые трубы, диаметром 80 см.

На данный момент на объекте снимают старый асфальт, затем рабочие начнут работать с грунтом. Только после этого начнётся установка необходимого оборудования.

Глубина траншеи для приложения труб составит 6-8 м, а ширина — 9 м. Из-за столь обширных работ, дорогу от дома №129 на улице Ипподромной до улицы Белинского перекрыли.

По словам подрядчика, установка ливневой канализации займёт три месяца.