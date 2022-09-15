Псковичей приглашают стать частью команды ЛДПР

.

Псковичей приглашают стать частью команды Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального отделения ЛДПР, партия проводит Общероссийский приём памяти Владимира Вольфовича Жириновского.

Чтобы вступить в ряды политической партии, нужно поддерживать ее программу, а также соответствовать простым критериям, которые были введены основателем ЛДПР Владимиром Жириновским: «Любишь Родину? Вступай в ЛДПР!».

Вступившие в партию в рамках Общероссийского приёма памяти Владимира Жириновского получат особую отметку на партийном билете и особый памятный знак.

«Мы ждём вас! Стань частью большой команды! Вместе мы – сила!», - отметили в пресс-службе регионального отделения партии.

Для вступления в ЛДПР можно обратиться в рабочие дни с 10 до 18 часов в Штаб регионального отделения по адресу: Псков, улица Советская, дом 47 или по телефону 8 (8112) 66-87-00 или заполнить анкету на сайте.