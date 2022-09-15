С 26 сентября изменится расписание авиарейсов Псков-Москва

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Установлено новое расписание для авиаперелетов следующих из Пскова в Москву. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Рейс из Пскова вылетает в 10:35, а прибывает в столицу в 11:55.

26 сентября Москва (7:45)- Псков (9:25)

27 сентября Москва (8:00) - Псков (9:25)

28 сентября Москва (8:10) -Псков (9:35)

29 сентября Москва (8:00) -Псков (9:25)

30 сентября Москва (7:45) -Псков (9:25)

С октября авиарейсы из Москвы будут вылетать в 8:00 и прибывать в Псков в 9:25.

Ещё один авиарейс по пятницам и воскресеньям будет запущен с 30 сентября.

Из столицы он вылетит в 19:00 и прибудет в Псков в 20:25.

В обратном направлении вылет состоится из Пскова в 21:15 с прибытием в Москву в 22:35.