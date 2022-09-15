Губернатор Псковской области поздравил Роспотребнадзор с юбилеем

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Сотрудники Роспотребнадзора, отмечающие 100 лет со дня образования организации, приняли поздравление от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом стало известно из Telegram-канала губернатора.

Ведерников высоко оценил заслуги ведомства в жизни общества. Губернатор считает, что сотрудники Роспотребнадзора могут гордиться своими результатами работы.

«Все последние годы ведомство играет важнейшую роль в общественной жизни страны. Его сотрудниками внедряются меры по борьбе с

мировой пандемией, ведётся контроль и профилактика возникновения вирусных очагов, делается все необходимое для защиты жизни и здоровья людей», —подчеркнул губернатор.

Также сотрудники Роспотребнадзора услышали от губернатора слова благодарности за профессионализм в работе и труд на благо граждан.