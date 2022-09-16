В 50 тысяч рублей обошлась рыбалка жителю Псковской области

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Рыболов из Псковской области получил штраф за незаконную ловлю рыбы в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по статье № 256 часть 3 УК РФ.

Рыбак установил в Псковском озере 15 сетей длиной по 50 метров, не имея соответствующей лицензии. Пскович нарушил правило, которое прописано для Западного рыбаловохозяйственного бассейна: не использовать сети всех видов.

В сети к псковскому рыбку угодило 76 судаков, а ущерб биологическим ресурсам РФ эксперты оценили в 250 000 рублей.

Суд учёл, что мужчина признал вину, не препятствовал ходу следствия, полностью возместил имущественный ущерб, а также имел двух малолетних детей.

Горе-рыбаку удалось отделаться штрафом.