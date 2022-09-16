Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2022 6:45

В 50 тысяч рублей обошлась рыбалка жителю Псковской области

Источник:kp.ru
.

.

Рыболов из Псковской области получил штраф за незаконную ловлю рыбы в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по статье № 256 часть 3 УК РФ.

Рыбак установил в Псковском озере 15 сетей длиной по 50 метров, не имея соответствующей лицензии. Пскович нарушил правило, которое прописано для Западного рыбаловохозяйственного бассейна: не использовать сети всех видов.

В сети к псковскому рыбку угодило 76 судаков, а ущерб биологическим ресурсам РФ эксперты оценили в 250 000 рублей.

Суд учёл, что мужчина признал вину, не препятствовал ходу следствия, полностью возместил имущественный ущерб, а также имел двух малолетних детей.

Горе-рыбаку удалось отделаться штрафом.