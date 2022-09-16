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Происшествия16 сентября 2022 7:30

В Великолукском районе безработного подозревают в краже проводов

Источник:kp.ru
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Полицейским в Великолукском районе удалось найти вора электропроводки из частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионер из деревни Зайцы Великолукского района обратился в полицейский участок. Гражданин утверждал, что неизвестный вошёл через незакрытую дверь в дом и украл провода.

Великолукским полицейским удалось выйти на след вора. Сотрудники подозревают в совершении кражи безработного жителя деревни Захарово, который ранее привлекался за преступления. В результате обыска, полицейские нашли детали электропроводки.

УМВД проводит проверку по факту хищения электропроводки.