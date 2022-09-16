Руководителю псковского ансамбля «Сказ» вручат премию правительства

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В Государственном Кремлёвском дворце 18 сентября руководителя псковского коллектива народного творчества «Сказ» Константина Абабкова наградят премией правительства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В декабре 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении премий правительства в области культуры.

Также премии присуждаются за лучшие постановки по произведением русских классиков.

Торжественное вручение премий будет приурочено к проведению гала-концерта Фестиваля национальных оркестров России. Фестиваль проходит в рамках плана основных мероприятий Года культурного наследия народов России, объявленного в 2022 году.