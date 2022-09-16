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Общество16 сентября 2022 11:25

95-летие отмечает Великолукский район 16 сентября

Источник:kp.ru
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Праздничные мероприятия пройдут в городе Великие Луки в честь юбилея. Об этом сообщается в газете «Наш путь».

К великолучанам прибыли гости из Шумилинского и Толочинского районов Витебской области. Делегация из Белоруссии поздравила Великие Луки с 95-летием пожелала району-побратиму процветания и развития.

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин выразил слова благодарности белорусам. Глава уверен, что сотрудничество между Россией и Белоруссией, и в частности между районами, имеет большую важность.