95-летие отмечает Великолукский район 16 сентября

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Праздничные мероприятия пройдут в городе Великие Луки в честь юбилея. Об этом сообщается в газете «Наш путь».

К великолучанам прибыли гости из Шумилинского и Толочинского районов Витебской области. Делегация из Белоруссии поздравила Великие Луки с 95-летием пожелала району-побратиму процветания и развития.

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин выразил слова благодарности белорусам. Глава уверен, что сотрудничество между Россией и Белоруссией, и в частности между районами, имеет большую важность.