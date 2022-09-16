Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» стартует в Пскове 17 сентября

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Фестиваль начнётся в Пскове в Финском парке 17 сентября в 14:00. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Помимо музыки, псковичи и гости города смогут принять участие в спортивных мероприятиях: попробовать себя в фехтовании, футболе, регби или даже сдать нормативы ГТО. Школа бега PRO SPORT проведёт в 14:00 для желающих зарядку, а Street workout Pskov организует мастер-классы по воркауту.

В 15:00 состоится мастер-класс по танцам от участницы «Танцев на ТНТ» Алисы Доценко.

Музыкальную часть фестиваля представят группы «Постоянные», «V.V. and BanD», «7Б»,«Серьга». Также на сцене выступит поэт Иван Купреянов.

Закрытие мероприятия состоит в 19:00, на нем прозвучит гимн фестиваля.