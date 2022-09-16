Новое кладбище обнаружил житель Пушкинского заповедника

Фото: Алексей Быковский

Житель Пушкинских гор обнаружил новое кладбище на территории заповедника. Необъяснимую картину он увидел во время одной из поездок на велосипеде, фото с места он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту пушкиногорца подписчица написала, что кресты – это декорация к фильму. «Не надо пугать простых людей...», – написал пушкиногорец.

Как оказалось, территория Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на время, действительно, стала декорацией к съемкам фильма «Царская прививка», где во времена Екатерины II происходит разгар пандемии оспы.

В фильме можно будет увидеть и псковичей: депутата областного Собрания Алексея Севастьянова, артистов Псковского драмтеатра Виктора Яковлева, Сергея Попкова и Александра Кашина.