Волна телефонных мошенничеств вновь прошла в Псковской области

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Стало известно, что за сутки ещё четверо человек пострадали от дистанционного мошенничества. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники звонят жителям региона, представляясь сотрудниками силовых структур, и утверждают о несанкционированных операциях на счетах. Доверчивые граждане попадаются на подобные уловки и выполняют все условия мошенников.

56-летняя женщина из Пскова через лишилась 40 тысяч рублей, которые перевела на счета злоумышленников. А пенсионерка из Великих Лук отправила мошенникам 16 тысяч рублей. Житель Порхова лишился 180 тысяч рублей, доверившись неизвестным.

В этот же день жительница города Дно, потеряв бдительность, перевела на счёт злоумышленнику 55 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники УМВД продолжают расследование.