Улицу Балтийскую и ТЦ Fjord Plaza соединят тротуаром в 2023 году

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От улицы Балтийской к торговому центру Fjord Plaza к 2023 году положат тротуар. Об этом начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий сообщил в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Кроме этого, новый тротуар в 2023 году появится на улице Шоссейной. В проекте на 2023-2024 года проложить тротуар на улице Ижорского батальона, заявил Грацкий.

Напомним, вопрос об отсутствии тротуара, ведущего к Fjord Plaza возник ещё два года назад. Уже тогда псковичи столкнулись с «пешеходной проблемой».

«Магазин открыли, а подхода нет нормального, еду на машине и людей жалко, шлепают по грязи, пока не собьют кого-нибудь», – писали в комментариях автомобилисты.