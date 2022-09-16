Директор магазина в Острове присвоил себе деньги из кассы

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Уголовное дело завели на 33-летнего жителя Острова за хищение денежных средств из кассы продуктового магазина, директором которого он являлся. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Обвиняемый намеренно оформил фиктивный возврат денежных средств в размере 19 тысяч рублей из кассы магазина. В отношении гражданина завели уголовное дело по статье № 160, часть 3 УК РФ.

Обвиняемый по собственной воле возместил ущерб полностью. Помимо этого, по решению городского Островского суда, острович выплатил штраф 10 000 рублей.