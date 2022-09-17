Псковичи отправились в Беслан для работы над реставрацией трагически известной школы №1

Фото: газета «Северная Осетия»

Студенты-спциалисты из Пскова и других уголков России прибыли в Бслан для работой над научно-рестарационного проекта в разрушенной терактом школе «Память Беслана». Об этом сообщает газета «Северная Осетия».

«Команда специалистов работает на тот результат, о котором мы и просили – они делают все, чтобы сохранить каждый уголок школы, каждое ее “ранение” именно в том виде, в котором они остались после теракта», - рассказала председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева.

Фото: газета «Северная Осетия»

Для кропотливой работы в стенах трагически известной школы №1 прибыли 23 специалиста из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Томска, Красноярска, Вологдв и Пскова. Они внесут свой вклад в сохранение здания, которое в 2016 году получилос статус вновь выявленного объекта культурного наследия.

«Мы познакомились с руководителем группы реставраторов, Ольгой Александровной. Она рассказала нам о том, какие сейчас проводятся работы, и какой класс специалистов в ней задействован. Благодаря увиденному и услышанному мы могли прочувствовать трепетное отношение этих людей к каждому сантиметру нашей трагедии», – поделилась председатель комитета.

Специалисты законсервирут здание в таком виде, которым оно сохранилось после теракта. Специалисты выполняют такую тонкую работу, как инъекции штукатурного слоя и укрепление кирпичной кладки. Процесс реставрации проходит под четким контролем художника-реставратора высшей категории темперной и монументальной живописи Ольги Соколовой.