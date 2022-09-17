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Авто17 сентября 2022 20:27

959 нарушителей тонировки в авто зафиксировали ГИБДД в Псковской области

Источник:kp.ru
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В Псковской области сотрудники госавтоинспекции выявили 959 нарушений тонировки автотранспорта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В Пскове сотрудники дорожной полиции проведи рейд по контролю за тонировкой стекол в автомобилях. Почти тысячу нарушений было выявлено в регионе за 8 месяцев.

Рейды по проверке тонировки проводятся госавтоинспекцией регулярно. В ближайшее время проверка настинегнет другие районы Псковской области.