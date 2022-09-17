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Общество17 сентября 2022 20:36

Дожди и порывистый ветер придут в Псковскую область 18 сентября

Источник:kp.ru
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На территории Псковской области 18 сентября ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Псковской области ожидается стабильная метеорологическая обстановка.

Кратковременные дожди принесет ветер юго-западных направлений. Он будет дуть с силой от 8 до 13 метров в секунду.

Температура по области: ночью +5…+10 гр.С, днем +13…+18 гр.С. Атмосферное давление низкое.